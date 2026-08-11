JEP 2026 Visite guidée de l’usine de production d’eau potable Saint-Lô
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
JEP 2026 Visite guidée de l’usine de production d’eau potable
Fumichon Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Rejoignez-nous le samedi 19 septembre pour une visite exclusive de l’usine de traitement de Fumichon.
De son impressionnant barrage de 250 000 m³ aux technologies de pointe assurant la potabilisation, découvrez les coulisses d’un savoir-faire unique qui alimente au quotidien l’agglomération de Saint-Lô.
Nos équipes seront ravies de vous accueillir pour vous révéler tous les secrets de l’eau du robinet.
Une expérience captivante et pédagogique pour toute la famille.
Places limitées — Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Inscription obligatoire / Accessible à partir de 6 ans
Visites guidées le samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 15h30
Groupe de 15 personnes Durée de la visite 30 min .
Fumichon Saint-Lô 50000 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP 2026 Visite guidée de l’usine de production d’eau potable
L’événement JEP 2026 Visite guidée de l’usine de production d’eau potable Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Saint-Lô (Manche)
- Visite guidée de la ville Saint-Lô 18 août 2026
- Empreintes végétales > Atelier 6-12 ans Saint-Lô 19 août 2026
- Visites du jeudi > Le domaine musical pianos Lechevallier Saint-Lô 20 août 2026
- Les balades en calèche de l’été Saint-Lô 20 août 2026
- Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô 20 août 2026