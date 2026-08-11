Informations pratiques

Saint-Lô

JEP 2026 Visite guidée de l’usine de production d’eau potable

Fumichon Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Rejoignez-nous le samedi 19 septembre pour une visite exclusive de l’usine de traitement de Fumichon.

De son impressionnant barrage de 250 000 m³ aux technologies de pointe assurant la potabilisation, découvrez les coulisses d’un savoir-faire unique qui alimente au quotidien l’agglomération de Saint-Lô.

Nos équipes seront ravies de vous accueillir pour vous révéler tous les secrets de l’eau du robinet.

Une expérience captivante et pédagogique pour toute la famille.

Places limitées — Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Inscription obligatoire / Accessible à partir de 6 ans

Visites guidées le samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 15h30

Groupe de 15 personnes Durée de la visite 30 min .

Fumichon Saint-Lô 50000 Manche Normandie

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English : JEP 2026 Visite guidée de l’usine de production d’eau potable

L’événement JEP 2026 Visite guidée de l’usine de production d’eau potable Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Lô