JEP 2026 Visite guidée Manufacture Médiathèque Manufacture Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Visite guidée Manufacture
Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Ancienne manufacture des tabacs devenue aujourd’hui un important pôle culturel nancéien, la Manufacture recèle une histoire riche et méconnue. Cette visite guidée, à deux voix, vous invite à remonter le temps, du passé industriel du XIXe siècle à sa reconversion en lieu dédié à la culture et à la création. En partenariat avec le CDN Théâtre de la Manufacture
Inscription en ligne.Tout public
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Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63
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English :
Once a tobacco factory and now a major cultural hub in Nancy, the Manufacture embodies a rich yet little-known history. This guided tour, narrated by two voices, invites you to step back in time, from its 19th-century industrial past to its transformation into a space dedicated to culture and creativity. In partnership with the CDN Théâtre de la Manufacture
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L’événement JEP 2026 Visite guidée Manufacture Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY
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