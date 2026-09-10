JEP 2026 Visite guidée Manufacture Médiathèque Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Visite guidée Manufacture

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Ancienne manufacture des tabacs devenue aujourd’hui un important pôle culturel nancéien, la Manufacture recèle une histoire riche et méconnue. Cette visite guidée, à deux voix, vous invite à remonter le temps, du passé industriel du XIXe siècle à sa reconversion en lieu dédié à la culture et à la création. En partenariat avec le CDN Théâtre de la Manufacture

Inscription en ligne.Tout public

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Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63

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English :

Once a tobacco factory and now a major cultural hub in Nancy, the Manufacture embodies a rich yet little-known history. This guided tour, narrated by two voices, invites you to step back in time, from its 19th-century industrial past to its transformation into a space dedicated to culture and creativity. In partnership with the CDN Théâtre de la Manufacture

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L’événement JEP 2026 Visite guidée Manufacture Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY