JEP 2026 Visite guidée Montluçon 1939-1945 Office de Tourisme Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Visite guidée Montluçon 1939-1945
Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez le contexte et l’histoire de la ville à travers cette visite guidée qui vous mènera sur les traces de la Résistance locale. Sur réservation.
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Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
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English :
Discover the city’s history and context through this guided tour, which will take you on a journey in the footsteps of the local Resistance. Reservations required.
L’événement JEP 2026 Visite guidée Montluçon 1939-1945 Montluçon a été mis à jour le 2026-07-25 par Montluçon Tourisme
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