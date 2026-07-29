JEP 2026 Visite guidée Montluçon 1939-1945 Office de Tourisme Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Visite guidée Montluçon 1939-1945

Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez le contexte et l’histoire de la ville à travers cette visite guidée qui vous mènera sur les traces de la Résistance locale. Sur réservation.

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Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

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English :

Discover the city’s history and context through this guided tour, which will take you on a journey in the footsteps of the local Resistance. Reservations required.

L’événement JEP 2026 Visite guidée Montluçon 1939-1945 Montluçon a été mis à jour le 2026-07-25 par Montluçon Tourisme