JEP 2026 Visite guidée Montluçon au féminin Office de Tourisme Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Visite guidée Montluçon au féminin

Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez ou redécouvrez les figures féminines qui ont marqué la ville. Sur réservation.

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Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

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English :

Discover or rediscover the women who have left their mark on the city. By reservation only.

L’événement JEP 2026 Visite guidée Montluçon au féminin Montluçon a été mis à jour le 2026-07-25 par Montluçon Tourisme