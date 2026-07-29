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JEP 2026 Visite guidée Vichy, Art déco Vichy destinations (Office de Tourisme) Vichy

dimanche 20 septembre 2026 · Vichy destinations (Office de Tourisme) · Vichy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Vichy destinations (Office de Tourisme)
Adresse
19 rue du Parc
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

JEP 2026 Visite guidée Vichy, Art déco

Vichy destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Après la 1ère guerre mondiale, les croyances en la beauté de la nature et la force de l’instinct à l’origine de l’art nouveau, cèdent la place à un monde
désillusionné.
  .

Vichy destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

After the First World War, beliefs in the beauty of nature and the strength of instinct, which were at the origin of Art Nouveau, gave way to a new world of art
disillusioned.

L’événement JEP 2026 Visite guidée Vichy, Art déco Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations

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