JEP 2026 Visite guidée Vichy, Art déco Vichy destinations (Office de Tourisme) Vichy
dimanche 20 septembre 2026 · Vichy destinations (Office de Tourisme) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 Visite guidée Vichy, Art déco
Vichy destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Après la 1ère guerre mondiale, les croyances en la beauté de la nature et la force de l’instinct à l’origine de l’art nouveau, cèdent la place à un monde
désillusionné.
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Vichy destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
After the First World War, beliefs in the beauty of nature and the strength of instinct, which were at the origin of Art Nouveau, gave way to a new world of art
disillusioned.
L’événement JEP 2026 Visite guidée Vichy, Art déco Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations
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