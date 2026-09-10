JEP 2026 Visite libre Église de Notre-Dame de Bonsecours Eglise de Bonsecours Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Bonsecours · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Visite libre Église de Notre-Dame de Bonsecours
Eglise de Bonsecours 256 Av. de Strasbourg Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir en visite libre cet édifice religieux du XVIIIe siècle, à l’intérieur de style baroque, œuvre de l’architecte Emmanuel Héré, qui abrite le tombeau de Stanislas.Adultes
0 .
Eglise de Bonsecours 256 Av. de Strasbourg Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come explore this 18th-century religious building on your own; its Baroque interior, designed by architect Emmanuel Hérét, houses the tomb of Stanislas.
L’événement JEP 2026 Visite libre Église de Notre-Dame de Bonsecours Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Le Livre sur la Place Nancy 11 septembre 2026