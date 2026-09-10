JEP 2026 Visite libre Église de Notre-Dame de Bonsecours Eglise de Bonsecours Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Visite libre Église de Notre-Dame de Bonsecours

Eglise de Bonsecours 256 Av. de Strasbourg Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir en visite libre cet édifice religieux du XVIIIe siècle, à l’intérieur de style baroque, œuvre de l’architecte Emmanuel Héré, qui abrite le tombeau de Stanislas.Adultes

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Eglise de Bonsecours 256 Av. de Strasbourg Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Come explore this 18th-century religious building on your own; its Baroque interior, designed by architect Emmanuel Hérét, houses the tomb of Stanislas.

L’événement JEP 2026 Visite libre Église de Notre-Dame de Bonsecours Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY