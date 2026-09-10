JEP 2026 Visite libre Musée Fours des Soeurs macarons Musée Fours des Sœurs Macarons Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Visite libre Musée Fours des Soeurs macarons

Musée Fours des Sœurs Macarons 10 rue des Sœurs Macarons Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le patrimoine secret de Nancy, et apprenez-en davantage sur le musée des fours des Sœurs Macarons et ses éléments architecturaux classés.Tout public

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Musée Fours des Sœurs Macarons 10 rue des Sœurs Macarons Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 13 83

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English :

Discover Nancy’s hidden heritage, and learn more about the Sœurs Macarons Bakery Museum and its listed architectural features.

L’événement JEP 2026 Visite libre Musée Fours des Soeurs macarons Nancy a été mis à jour le 2026-08-08 par DESTINATION NANCY