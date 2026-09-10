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JEP 2026 Visite libre Musée Fours des Soeurs macarons Musée Fours des Sœurs Macarons Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Musée Fours des Sœurs Macarons · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée Fours des Sœurs Macarons
Adresse
10 rue des Sœurs Macarons
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

JEP 2026 Visite libre Musée Fours des Soeurs macarons

Musée Fours des Sœurs Macarons 10 rue des Sœurs Macarons Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le patrimoine secret de Nancy, et apprenez-en davantage sur le musée des fours des Sœurs Macarons et ses éléments architecturaux classés.Tout public
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Musée Fours des Sœurs Macarons 10 rue des Sœurs Macarons Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 13 83 

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English :

Discover Nancy’s hidden heritage, and learn more about the Sœurs Macarons Bakery Museum and its listed architectural features.

L’événement JEP 2026 Visite libre Musée Fours des Soeurs macarons Nancy a été mis à jour le 2026-08-08 par DESTINATION NANCY

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