JEP 2026 Visite libre Musée Fours des Soeurs macarons Musée Fours des Sœurs Macarons Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Musée Fours des Sœurs Macarons · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Visite libre Musée Fours des Soeurs macarons
Musée Fours des Sœurs Macarons 10 rue des Sœurs Macarons Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le patrimoine secret de Nancy, et apprenez-en davantage sur le musée des fours des Sœurs Macarons et ses éléments architecturaux classés.Tout public
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Musée Fours des Sœurs Macarons 10 rue des Sœurs Macarons Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 13 83
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English :
Discover Nancy’s hidden heritage, and learn more about the Sœurs Macarons Bakery Museum and its listed architectural features.
L’événement JEP 2026 Visite libre Musée Fours des Soeurs macarons Nancy a été mis à jour le 2026-08-08 par DESTINATION NANCY
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