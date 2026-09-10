JEP 2026 Visite ludique Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul Cherchez les anges ! Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul Nancy
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Visite ludique Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul Cherchez les anges !
Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul 2 rue du Professeur Alain Larcan Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Une visite adaptée aux enfants, sous forme de jeu, pour découvrir les anges sculptés et peints dans l’église orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul.
A la demande des familles.Enfants
0 .
Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul 2 rue du Professeur Alain Larcan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 89 58 78
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English :
A child-friendly, game-based tour to discover the carved and painted angels in the Orthodox Church of Saints Peter and Paul.
By popular request from families.
L’événement JEP 2026 Visite ludique Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul Cherchez les anges ! Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY
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