JEP 2026 Visite théâtralisée La Route de la Soie par la compagnie Les Poids Sont Plumes rue du marché au blé Cusset
dimanche 20 septembre 2026 · rue du marché au blé · Cusset
Informations pratiques
Cusset
JEP 2026 Visite théâtralisée La Route de la Soie par la compagnie Les Poids Sont Plumes
rue du marché au blé Hôtel de la Borderie (point de départ des visites) Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Voici une visite guidée unique en son genre où le vrai viendra s’entremêler avec le faux sans même nous perturber. Avec cette visite théâtralisée, la compagnie Les Poids Sont Plumes vous proposera une véritable balade exotique et surréaliste à Cusset.
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rue du marché au blé Hôtel de la Borderie (point de départ des visites) Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
Here is a one-of-a-kind guided tour where reality and fantasy will intertwine without even throwing us off balance. With this theatrical tour, the theater company Les Poids Sont Plumes will take you on a truly exotic and surreal journey through Cusset.
L’événement JEP 2026 Visite théâtralisée La Route de la Soie par la compagnie Les Poids Sont Plumes Cusset a été mis à jour le 2026-08-21 par Vichy Destinations
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