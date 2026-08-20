JEP 2026 Visites conférences sur l’exposition Hérisson, peindre le château 1870-1970 Place Joseph Lesage Hérisson
samedi 19 septembre 2026 · Place Joseph Lesage · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
JEP 2026 Visites conférences sur l’exposition Hérisson, peindre le château 1870-1970
Place Joseph Lesage Musée de Hérisson Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le commissaire de l’exposition Hérisson Peindre le château 1870-1970, proposera des visites conférences exceptionnelles dans le musée et dans le Mairie d’Hérisson où se trouvent deux oeuvres importantes de l’Ecole de l’Aumance.
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Place Joseph Lesage Musée de Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 88 32 44
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English :
The curator of the exhibition *Hérisson: Painting the Castle, 1870–1970, will offer special guided tours and lectures at the museum and at the Hérisson Town Hall, where two important works from the École de l’Aumance are on display.
L’événement JEP 2026 Visites conférences sur l’exposition Hérisson, peindre le château 1870-1970 Hérisson a été mis à jour le 2026-08-20 par Montluçon Tourisme
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