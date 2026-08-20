Visite guidée de la Maison Mousse, Maison Mousse, Hérisson

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison Mousse 19 et 20 septembre Maison Mousse Allier

Limité à 12 personnes par tranche horaire, tarif 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée de la Maison Mousse par ses propriétaires

Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0781234147 http://www.la-maison-mousse.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 72 07 14 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 81 23 41 47 »}] Ancien hôtel particulier des ducs de Bourbon (14é »me siècle). lié à la forteresse médiévale de Hérisson pour son histoire.

acquis en 1993 par son actuel propriétaire, en péril, a fait l’objet d’une restauration remarquable..

Visite guidée de la Maison Mousse par ses propriétaires

©Françoise Bardot