Journée Antiquité Brocante Espace Jacques Gaulme Hérisson

Journée Antiquité Brocante

Espace Jacques Gaulme Avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Grande journée antiquité brocante de Hérisson organisée par le Comité des Fêtes de Hérisson dans toutes les rues du village.

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Espace Jacques Gaulme Avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 45 75 04

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English :

The Comité des Fêtes de Hérisson organizes a large-scale antique and flea market in all the streets of the village.

L’événement Journée Antiquité Brocante Hérisson a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme