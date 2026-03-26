Journée Antiquité Brocante Espace Jacques Gaulme Hérisson
Journée Antiquité Brocante Espace Jacques Gaulme Hérisson dimanche 23 août 2026.
Journée Antiquité Brocante
Espace Jacques Gaulme Avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Grande journée antiquité brocante de Hérisson organisée par le Comité des Fêtes de Hérisson dans toutes les rues du village.
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Espace Jacques Gaulme Avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 45 75 04
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English :
The Comité des Fêtes de Hérisson organizes a large-scale antique and flea market in all the streets of the village.
L’événement Journée Antiquité Brocante Hérisson a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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