60ème Festival de Musique en Bourbonnais: Quatuor Hermès Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson

60ème Festival de Musique en Bourbonnais: Quatuor Hermès

Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert final de la 60ème édition du Festival de Musique en Bourbonnais avec le Quatuor Hermès, le samedi 15 août 2026 à 18h, en l’Église Saint-Pierre de Châteloy.

Omer Bouchez et Elise Liu: violons

Lou Yung-Hsin Chang: alto

Yan Levionnpois: violoncelle

Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44

English :

Final concert of the 60th edition of the Festival de Musique en Bourbonnais with the Quatuor Hermès, Saturday August 15, 2026 at 6pm, in the Église Saint-Pierre de Châteloy.

Omer Bouchez and Elise Liu: violins

Lou Yung-Hsin Chang: viola

Yan Levionnpois: cello

