60ème Festival de Musique en Bourbonnais: Quatuor Hermès Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson
60ème Festival de Musique en Bourbonnais: Quatuor Hermès Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson samedi 15 août 2026.
60ème Festival de Musique en Bourbonnais: Quatuor Hermès
Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert final de la 60ème édition du Festival de Musique en Bourbonnais avec le Quatuor Hermès, le samedi 15 août 2026 à 18h, en l’Église Saint-Pierre de Châteloy.
Omer Bouchez et Elise Liu: violons
Lou Yung-Hsin Chang: alto
Yan Levionnpois: violoncelle
Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44
English :
Final concert of the 60th edition of the Festival de Musique en Bourbonnais with the Quatuor Hermès, Saturday August 15, 2026 at 6pm, in the Église Saint-Pierre de Châteloy.
Omer Bouchez and Elise Liu: violins
Lou Yung-Hsin Chang: viola
Yan Levionnpois: cello
