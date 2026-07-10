UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hérisson

Concert Lionel Wendling and the Honky Cats Place de la République Hérisson

mercredi 19 août 2026 · Place de la République · Hérisson

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Auberge Le Médiéval
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

Concert Lionel Wendling and the Honky Cats

Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Dans le cadre des concerts d’été au Médiéval, Lionel Wendling and the Honky Cats donnera un concert folk américain le 19 août.
  .

Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 60 04 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the %E9t%E9 concert series at the M%E9di%E9val, Lionel Wendling and the Honky Cats will perform an American folk concert on August 19.

L’événement Concert Lionel Wendling and the Honky Cats Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Hérisson (Allier)