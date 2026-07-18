Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ? Hérisson
jeudi 13 août 2026 · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ?
Moulins Crochepot Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Une conférence gesticulée qui parle de couple, d’amitié, de dépendance, d’hétérosexualité et de révolution.
Prix libre. Buvette sur place.
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Moulins Crochepot Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr
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English :
A lively, animated talk about relationships, friendship, dependence, heterosexuality, and revolution.
Pay what you can. Refreshments available on site.
L’événement Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ? Hérisson a été mis à jour le 2026-07-16 par Montluçon Tourisme
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