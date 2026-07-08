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AGENDA · Hérisson

Apéro-concert Laboratoire Pharmagroovy place Joseph Lesage Hérisson

lundi 31 août 2026 · place Joseph Lesage · Hérisson

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
place Joseph Lesage
Adresse
Hérisson Social Club
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

Apéro-concert Laboratoire Pharmagroovy

place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 18:00:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-31

Lundi 31 août, dans le cadre des apéro-concert des lundis d’été au Hérisson Social Club en partenariat avec Le Médiéval, le groupe Laboratoire Pharmagroovy vous donne R.D.V. pour danser à partir de 18h !
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place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96  info@herissonsocialclub.fr

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English :

On Monday, August 31, as part of the summer Monday “apéro-concert” series at the Hérisson Social Club in partnership with Le Médiéval, the band Laboratoire Pharmagroovy invites you to come dance starting at 6 p.m.!

L’événement Apéro-concert Laboratoire Pharmagroovy Hérisson a été mis à jour le 2026-06-29 par Montluçon Tourisme

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