Apéro-concert Laboratoire Pharmagroovy place Joseph Lesage Hérisson
lundi 31 août 2026 · place Joseph Lesage · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Apéro-concert Laboratoire Pharmagroovy
place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 18:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
Lundi 31 août, dans le cadre des apéro-concert des lundis d’été au Hérisson Social Club en partenariat avec Le Médiéval, le groupe Laboratoire Pharmagroovy vous donne R.D.V. pour danser à partir de 18h !
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place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96 info@herissonsocialclub.fr
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English :
On Monday, August 31, as part of the summer Monday “apéro-concert” series at the Hérisson Social Club in partnership with Le Médiéval, the band Laboratoire Pharmagroovy invites you to come dance starting at 6 p.m.!
L’événement Apéro-concert Laboratoire Pharmagroovy Hérisson a été mis à jour le 2026-06-29 par Montluçon Tourisme
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