Repas paysan Polymorphe Hérisson
dimanche 13 septembre 2026 · Polymorphe · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Repas paysan
Polymorphe 29, rue des jardins Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Au programme de la journée visite et présentation de la ferme par Lisa et Josselin, dégustation d’un repas à base de produits de la ferme, atelier de sérigraphie et de cuisine, sieste sonore, exposition nature et conférence gesticulée…
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Polymorphe 29, rue des jardins Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com
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English :
Today’s schedule includes: a tour and presentation of the farm by Lisa and Josselin, a meal featuring farm-fresh ingredients, a screen-printing and cooking workshop, a sound nap, a nature exhibit, and a gestural lecture…
L’événement Repas paysan Hérisson a été mis à jour le 2026-07-01 par Montluçon Tourisme
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