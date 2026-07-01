Repas paysan Polymorphe Hérisson

Informations pratiques

Hérisson

Repas paysan

Polymorphe 29, rue des jardins Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Au programme de la journée visite et présentation de la ferme par Lisa et Josselin, dégustation d’un repas à base de produits de la ferme, atelier de sérigraphie et de cuisine, sieste sonore, exposition nature et conférence gesticulée…

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Polymorphe 29, rue des jardins Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com

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English :

Today’s schedule includes: a tour and presentation of the farm by Lisa and Josselin, a meal featuring farm-fresh ingredients, a screen-printing and cooking workshop, a sound nap, a nature exhibit, and a gestural lecture…

L’événement Repas paysan Hérisson a été mis à jour le 2026-07-01 par Montluçon Tourisme