Concert Jean Plume Place de la République Hérisson

mercredi 26 août 2026 · Place de la République · Hérisson

Informations pratiques

Hérisson

Concert Jean Plume

Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Dans le cadre des concerts d’été au Médiéval, Jean Plume présentera dans un style cabaret des compositions piano-voix le 26 août.

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Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 60 04 23

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English :

As part of the %E9t%E9 concert series at the M%E9di%E9val, Jean Plume will perform piano-and-voice compositions in a cabaret style on August 26.

L’événement Concert Jean Plume Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme