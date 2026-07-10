Concert The Big Tang Theory Place de la République Hérisson
mercredi 12 août 2026 · Place de la République · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Concert The Big Tang Theory
Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Dans le cadre des concerts d’été au Médiéval, le groupe local The Big Tang Theroy donnera un concert de rock 70’s le 12 août.
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Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 60 04 23
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English :
As part of the %E9t%E9 concert series at the M%E9di%E9val, the local band The Big Tang Theory will perform a 70s rock concert on August 12.
L’événement Concert The Big Tang Theory Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme
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