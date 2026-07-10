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AGENDA · Hérisson

Concert The Big Tang Theory Place de la République Hérisson

mercredi 12 août 2026 · Place de la République · Hérisson

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Auberge Le Médiéval
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

Concert The Big Tang Theory

Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Dans le cadre des concerts d’été au Médiéval, le groupe local The Big Tang Theroy donnera un concert de rock 70’s le 12 août.
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Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 60 04 23 

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English :

As part of the %E9t%E9 concert series at the M%E9di%E9val, the local band The Big Tang Theory will perform a 70s rock concert on August 12.

L’événement Concert The Big Tang Theory Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme

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