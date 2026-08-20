Concert à la Maison Mousse, Maison Mousse, Hérisson

Informations pratiques

Concert à la Maison Mousse Samedi 19 septembre, 20h00 Maison Mousse Allier

10€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Concert le samedi soir du Duo Josedyth à 20h : chansons du patrimoine français et anglo-saxon.

Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0781234147 http://www.la-maison-mousse.com Ancien hôtel particulier des ducs de Bourbon (14é »me siècle). lié à la forteresse médiévale de Hérisson pour son histoire.

acquis en 1993 par son actuel propriétaire, en péril, a fait l’objet d’une restauration remarquable..

Concert le samedi soir du Duo Josedyth à 20h : chansons du patrimoine français et anglo-saxon.

©Ministère de la culture