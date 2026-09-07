[JEP 2026] Visites guidées autour du Palais-Musée et parcours dans la Ville d’art et d’histoire, Palais-musée des Archevêques de Narbonne, Narbonne
samedi 19 septembre 2026 · Palais-musée des Archevêques de Narbonne · Narbonne
Informations pratiques
[JEP 2026] Visites guidées autour du Palais-Musée et parcours dans la Ville d’art et d’histoire 19 et 20 septembre Palais-musée des Archevêques de Narbonne Aude
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
VISITES GUIDÉES AUTOUR DU PALAIS
- L’ensemble monumental : palais des Archevêques et cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur
Samedi à 11h et 16h
Dimanche à 14h
Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info (cour d’Honneur)
- Le palais des Archevêques
Samedi à 14h
Dimanche à 11h et 17h
Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info (cour d’Honneur)
- La cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur
Samedi à 17h
Rendez-vous à l’entrée de la cathédrale, côté rue Armand Gauthier
- Les salles orientalistes du parcours d’Art
Dimanche à 14h30
Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, accueil du parcours d’Art
- La salle à manger des anciens appartements des archevêques et le Grand salon : retour sur la restauration de ces salles emblématiques et zoom sur leurs chefs-d’œuvre de faïences et peintures
Samedi à 16h30
Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, accueil du parcours d’Art
- Le sacre du Roi David
Zoom sur cette œuvre de Paul Veronese, le plus célèbre peintre vénitien du XVIe siècle, acquise en 1859 par le Palais-Musée.
Samedi à 15h (visite flash, 30 minutes)
Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, accueil du parcours d’Art
PARCOURS DANS LA VILLE
- Le quartier de Bourg,
parcours dans le cœur historique entre façades remarquables, trompe-l’œil contemporain, décors insoupçonnés et la découverte du magnifique plafond peint de la maison de Jehan Dymes, rue Rabelais
Samedi et dimanche à 10h30
Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info (cour d’Honneur)
- Le quartier de Cité,
à la découverte des façades et décors restaurés de la marquise des Dames de France au cloître de Saint Sébastien, en passant par la maison de l’Aumône
Samedi et dimanche à 11h30
Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info (cour d’Honneur)
- Découverte du centre historique,
un parcours spécialement conçu pour être accessible à tous
Samedi à 14h
Dimanche à 11h
Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info (cour d’Honneur, accès PMR par la rampe du passage de l’Ancre)
- Du Pons Vetus au Pont des Marchands, proposée par un(e) guide-conférencier(e) de la Ville d’art et d’histoire
Samedi à 14h30
Dimanche à 16h30
Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, au Point Info (cour d’Honneur)
- Petits bâtisseur du pont des Marchands : à la recherche des arches perdues !
Animation dédiée aux 6-12 ans, proposée par un(e) guide-conférencier(e) de la Ville d’art et d’histoire
Dimanche à 14h
Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info
Palais-musée des Archevêques de Narbonne Place de l’Hotel de Ville, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468903055 https://webmuseo.com/ws/musees-narbonne/app/collection/expo/1 Le Palais-musée, à la fois résidence et forteresse, est l’œuvre de plusieurs archevêques bâtisseurs et de Viollet-le-Duc. Le Palais des Archevêques se situe dans le centre historique. La Maison natale de Charles Trenet se trouve quant à elle à 10 minutes à pied du centre-ville. Se rendre au Palais-Musée : En bus (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Arrêt « Les Halles », lignes A, B, C, D et E Arrêt « Jean Jaurès », lignes A, B, C, D et E Plus d’informations sur le site internet de Citibus https://www.citibus.fr/ Avec la Citadine, navette gratuite du lundi au samedi (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Citadine 1, arrêts « Cathédrale », « Hôtel de Ville » ou « Les Halles » Citadine 2, arrêt « Les Halles » Plus d’informations sur le site internet du Grand Narbonne https://www.legrandnarbonne.com/vivre-au-quotidien/se-deplacer/en-bus/les-citadines En voiture : Situé dans une zone piétonne dans le coeur de ville, plusieurs parkings payants se trouvent à proximité du Palais-Musée des Archevêques en plus des places de stationnement : Parking Narbonne Cathédrale, Parking de Bourg, Parking Narbo […]
VISITES GUIDÉES AUTOUR DU PALAIS
© Ville de Narbonne
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