[JEP 2026] Visites guidées autour du Palais-Musée et parcours dans la Ville d’art et d’histoire, Palais-musée des Archevêques de Narbonne, Narbonne

Informations pratiques

[JEP 2026] Visites guidées autour du Palais-Musée et parcours dans la Ville d’art et d’histoire 19 et 20 septembre Palais-musée des Archevêques de Narbonne Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

VISITES GUIDÉES AUTOUR DU PALAIS

L’ensemble monumental : palais des Archevêques et cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur

Samedi à 11h et 16h

Dimanche à 14h

Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info (cour d’Honneur)

Le palais des Archevêques

Samedi à 14h

Dimanche à 11h et 17h

Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info (cour d’Honneur)

La cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur

Samedi à 17h

Rendez-vous à l’entrée de la cathédrale, côté rue Armand Gauthier

Les salles orientalistes du parcours d’Art

Dimanche à 14h30

Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, accueil du parcours d’Art

La salle à manger des anciens appartements des archevêques et le Grand salon : retour sur la restauration de ces salles emblématiques et zoom sur leurs chefs-d’œuvre de faïences et peintures

Samedi à 16h30

Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, accueil du parcours d’Art

Le sacre du Roi David

Zoom sur cette œuvre de Paul Veronese, le plus célèbre peintre vénitien du XVIe siècle, acquise en 1859 par le Palais-Musée.

Samedi à 15h (visite flash, 30 minutes)

Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, accueil du parcours d’Art

PARCOURS DANS LA VILLE

Le quartier de Bourg,

parcours dans le cœur historique entre façades remarquables, trompe-l’œil contemporain, décors insoupçonnés et la découverte du magnifique plafond peint de la maison de Jehan Dymes, rue Rabelais

Samedi et dimanche à 10h30

Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info (cour d’Honneur)

Le quartier de Cité,

à la découverte des façades et décors restaurés de la marquise des Dames de France au cloître de Saint Sébastien, en passant par la maison de l’Aumône

Samedi et dimanche à 11h30

Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info (cour d’Honneur)

Découverte du centre historique,

un parcours spécialement conçu pour être accessible à tous

Samedi à 14h

Dimanche à 11h

Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info (cour d’Honneur, accès PMR par la rampe du passage de l’Ancre)

Du Pons Vetus au Pont des Marchands, proposée par un(e) guide-conférencier(e) de la Ville d’art et d’histoire

Samedi à 14h30

Dimanche à 16h30

Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, au Point Info (cour d’Honneur)

Petits bâtisseur du pont des Marchands : à la recherche des arches perdues !

Animation dédiée aux 6-12 ans, proposée par un(e) guide-conférencier(e) de la Ville d’art et d’histoire

Dimanche à 14h

Rendez-vous au Palais-Musée des Archevêques, Point Info

Palais-musée des Archevêques de Narbonne Place de l’Hotel de Ville, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468903055 https://webmuseo.com/ws/musees-narbonne/app/collection/expo/1 Le Palais-musée, à la fois résidence et forteresse, est l’œuvre de plusieurs archevêques bâtisseurs et de Viollet-le-Duc. Le Palais des Archevêques se situe dans le centre historique. La Maison natale de Charles Trenet se trouve quant à elle à 10 minutes à pied du centre-ville. Se rendre au Palais-Musée : En bus (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Arrêt « Les Halles », lignes A, B, C, D et E Arrêt « Jean Jaurès », lignes A, B, C, D et E Plus d’informations sur le site internet de Citibus https://www.citibus.fr/ Avec la Citadine, navette gratuite du lundi au samedi (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Citadine 1, arrêts « Cathédrale », « Hôtel de Ville » ou « Les Halles » Citadine 2, arrêt « Les Halles » Plus d’informations sur le site internet du Grand Narbonne https://www.legrandnarbonne.com/vivre-au-quotidien/se-deplacer/en-bus/les-citadines En voiture : Situé dans une zone piétonne dans le coeur de ville, plusieurs parkings payants se trouvent à proximité du Palais-Musée des Archevêques en plus des places de stationnement : Parking Narbonne Cathédrale, Parking de Bourg, Parking Narbo […]

VISITES GUIDÉES AUTOUR DU PALAIS

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