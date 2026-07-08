JEP 2026 : visitez le site historique de l’Inalco ! Maison de la recherche de l’Inalco Paris

Informations pratiques

Depuis plus de deux siècles, la France possède une institution unique, ouverte à tous, vouée à l’apprentissage des langues et des civilisations des cinq continents. L’École spéciale des langues orientales, connue aujourd’hui sous le nom d’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), a été créée en 1795. C’était à l’époque une école d’un type nouveau, publique, gratuite, dédiée à l’enseignement des langues vivantes d’utilité publique et commerciale. Au début du XIXe, une dizaine de langues étaient enseignées, contre une centaine aujourd’hui.

Le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » de cette 43ème édition des Journées européennes du patrimoine fait écho à cet ancien hôtel particulier construit en 1716. Après avoir abrité plusieurs locataires successifs, l’hôtel de Bernage fut affecté à l’École des langues orientales en 1873 qui l’adapta à ses nouvelles fonctions. L’architecte Louis Faure-Dujarric apporta le plus grand soin à la décoration intérieure en multipliant les références orientalisantes.

Le public pourra découvrir cet édifice si particulier aux diverses richesses patrimoniales et profiter d’une visite libre et documentée retraçant l’histoire singulière de l’établissement rénové en 2019. Plusieurs éléments architecturaux dont les mosaïques au sol, l’escalier monumental ainsi que les moulures et médaillons des salons historiques ont reçu le label « Patrimoine d’intérêt régional » de la Région Île-de-France en 2020. Le public aura notamment l’opportunité de consulter les volumes de la Description de l’Égypte conservés à l’Inalco, un ouvrage monumental résultant de la campagne militaire de Napoléon en Égypte.

L’Inalco, aussi connu sous le nom de « Langues O’ », offre aujourd’hui une expertise unique des langues et sociétés issue d’une expérience séculaire. Aucune institution, aucun pays, n’offre une telle diversité de cours, d’ouverture et de richesse de connaissance. L’institution est un acteur incontournable de la promotion et de la préservation des langues et des civilisations du monde.

En parallèle des visites, une des associations étudiantes de l’Inalco proposera un atelier de calligraphie d’alphabet arabe. Un Speed searching – courtes présentations de sujets de recherche à destination du grand public – sera réalisé par quelques doctorants.

Ateliers de calligraphie par une association étudiante de l’Inalco

L’association étudiante Assila vous invite à découvrir la richesse des écritures à travers un atelier de calligraphie. Cet atelier présentera l’art de la calligraphie arabe, véritable patrimoine vivant riche de sens et de tradition. Il donnera un aperçu de la richesse linguistique et culturelle enseignée à l’Inalco !

Speed searching – Rencontre avec les doctorants de l’Inalco

Quatre doctorants de l’Inalco, formés au sein du programme Experimentarium, vous inviteront à découvrir la recherche autrement. Ces courtes rencontres interactives sont autant d’occasions de saisir la diversité et la richesse des recherches menées à l’Inalco aujourd’hui.

Depuis janvier 2025, l’Inalco fait partie du réseau Experimentarium, un dispositif national d’initiation à la médiation scientifique pour les doctorants. Ce programme est né en Bourgogne il y a vingt ans et est aujourd’hui en plein essor. Il invite les jeunes chercheuses et chercheurs à sortir du cadre académique pour aller à la rencontre de publics variés et partager, de manière simple, vivante et interactive, leur démarche scientifique.

Activités gratuites, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

L’Inalco ouvrira exceptionnellement au public les portes de son site historique, la Maison de la recherche, le samedi 19 septembre 2026 de 13h à 18h. Cette édition porte sur les thèmes : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Le second fait particulièrement écho à cet ancien hôtel particulier construit en 1716, où se sont succédés habitants, ministères, administrations, avant d’être affecté à l’Ecole des langues orientales. Découvrez l’histoire de cet hôtel si particulier, à l’occasion des JEP !

Le samedi 19 septembre 2026

de 13h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre, sous réserve d’une forte affluence. Dernière entrée à 17h30 !

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T16:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T13:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Maison de la recherche de l’Inalco 2, rue de Lille 75007 Paris

https://www.inalco.fr/evenements/jep-2026-visitez-le-site-historique-de-linalco



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