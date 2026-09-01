JEP atelier artistique à la Maison Prébendale La Préb’ Saint-Pol-de-Léon
dimanche 20 septembre 2026 · La Préb' · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
JEP atelier artistique à la Maison Prébendale
La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Atelier autour de la légende de Saint Paul Aurélien et du dragon avec l’artiste plasticienne Caroline Boyfield.
Rdv en salle 2 à la Maison Prébendale.
Réservé aux plus de 16 ans, sur inscription et limité à 10 personnes. .
La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 76 75 89 11
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English :
L’événement JEP atelier artistique à la Maison Prébendale Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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