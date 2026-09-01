JEP atelier artistique à la Maison Prébendale La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

JEP atelier artistique à la Maison Prébendale

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Atelier autour de la légende de Saint Paul Aurélien et du dragon avec l’artiste plasticienne Caroline Boyfield.

Rdv en salle 2 à la Maison Prébendale.

Réservé aux plus de 16 ans, sur inscription et limité à 10 personnes. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 76 75 89 11

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English :

L’événement JEP atelier artistique à la Maison Prébendale Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX