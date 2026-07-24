Informations pratiques

Yvetot

[JEP] Atelier Tête à chapeaux

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Et si on se fabriquait une coiffe en papier, en dentelle, en motifs découpés… A partir des coiffes normandes de l’exposition, chacun compose une création à porter et à photographier. Un atelier pour jouer avec les formes, les volumes et les transparences, entre découverte du patrimoine cauchois et plaisir de fabriquer ensemble. .

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 08 40

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English : [JEP] Atelier Tête à chapeaux

L’événement [JEP] Atelier Tête à chapeaux Yvetot a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme