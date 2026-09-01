JEP Baisers ravivés de l’abbaye du Relec D111 Plounéour-Ménez
samedi 19 septembre 2026 · D111 · Plounéour-Ménez
Informations pratiques
Plounéour-Ménez
JEP Baisers ravivés de l’abbaye du Relec
D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les cartes postales exposées à l’Abbaye du Relec pour l’exposition Bons Baisers de Plounéour apportent un regard figé mais précieux sur la Bretagne. Le temps d’une visite flash, certaines cartes sont contemplées et inspectées pour raviver l’histoire de la vie bretonne d’il y a 100 ans. .
D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97
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English :
L’événement JEP Baisers ravivés de l’abbaye du Relec Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-08-15 par OT BAIE DE MORLAIX
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