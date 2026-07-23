JEP Balade découverte de Saint-Jean-Ligoure Parking du Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure
dimanche 20 septembre 2026 · Parking du Bistrot Saint-Jean · Saint-Jean-Ligoure
Informations pratiques
Saint-Jean-Ligoure
JEP Balade découverte de Saint-Jean-Ligoure
Parking du Bistrot Saint-Jean Avenue des Ligures Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Avis à tous les curieux désireux de voyager dans le temps Anne-Marie Cubertafon, greeter et habitante passionnée de Saint-Jean-Ligoure, vous donne rendez-vous pour vous faire découvrir les merveilles historiques de son petit village. Entre église, châteaux, jardin anglais, passé équestre, sources et vierges protectrices, ce bourg renferme bien des curiosités qui ne demandent qu’à vous être dévoilées… .
Parking du Bistrot Saint-Jean Avenue des Ligures Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
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English : JEP Balade découverte de Saint-Jean-Ligoure
L’événement JEP Balade découverte de Saint-Jean-Ligoure Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus