JEP Balade Rando Vélo Louis Guilloux Saint-Brieuc
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
JEP Balade Rando Vélo Louis Guilloux
Boulevard Carnot Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
PARCOURS LITTÉRAIRE & CYCLABLE
Journées européennes du patrimoine
Découvrez Saint-Brieuc et sa baie à vélo,sur les traces de Louis Guilloux. Lectures • Patrimoine • Nature • Jeux • Convivialité
10 h • BALADE DU MATIN
Départ Esplanade de la gare de Saint-Brieuc 13 km à travers la ville sur les traces de Louis Guilloux
Vallée du Gouédic • Hentig Glas • Plage du Valais • Tour de Cesson • Port du Légué • Collège Anatole Le Braz • Cimetière Saint-Michel • Villa Rohannec’h Lectures d’extraits de l’œuvre de Louis Guilloux
12h30 • PIQUE-NIQUE Parc de la Villa Rohannec’h Animé par Marion Millo, autrice, animatrice d’ateliers d’écriture, sélectionnée au Prix Louis Guilloux 2021.
Jeux autour des livres du Prix Louis Guilloux Avec les bénévoles de la bibliothèque de La Méaugon Contes pour les enfants avec Armelle Bothorel et le Vélo Kamishibaï
14h • BALADE DE L’APRÈS-MIDI 30 km aller-retour sur la Vélomaritime le long de la baie d’Hillion vers la maison de Georges Palante, plage de Granville
Entre mer, vallées et espaces naturels préservés.
18h • MAISON LOUIS GUILLOUX
Pot de clôture convivial.
Journée complète ou demi-journée, Vélos classiques et électriques, Accessible aux personnes à mobilité réduite grâce aux Vagabonheurs (sur réservation). .
Boulevard Carnot Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement JEP Balade Rando Vélo Louis Guilloux Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-01 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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