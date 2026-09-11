Informations pratiques

Saint-Brieuc

JEP Balade Rando Vélo Louis Guilloux

Boulevard Carnot Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

PARCOURS LITTÉRAIRE & CYCLABLE

Journées européennes du patrimoine

Découvrez Saint-Brieuc et sa baie à vélo,sur les traces de Louis Guilloux. Lectures • Patrimoine • Nature • Jeux • Convivialité

10 h • BALADE DU MATIN

Départ Esplanade de la gare de Saint-Brieuc 13 km à travers la ville sur les traces de Louis Guilloux

Vallée du Gouédic • Hentig Glas • Plage du Valais • Tour de Cesson • Port du Légué • Collège Anatole Le Braz • Cimetière Saint-Michel • Villa Rohannec’h Lectures d’extraits de l’œuvre de Louis Guilloux

12h30 • PIQUE-NIQUE Parc de la Villa Rohannec’h Animé par Marion Millo, autrice, animatrice d’ateliers d’écriture, sélectionnée au Prix Louis Guilloux 2021.

Jeux autour des livres du Prix Louis Guilloux Avec les bénévoles de la bibliothèque de La Méaugon Contes pour les enfants avec Armelle Bothorel et le Vélo Kamishibaï

14h • BALADE DE L’APRÈS-MIDI 30 km aller-retour sur la Vélomaritime le long de la baie d’Hillion vers la maison de Georges Palante, plage de Granville

Entre mer, vallées et espaces naturels préservés.

18h • MAISON LOUIS GUILLOUX

Pot de clôture convivial.

Journée complète ou demi-journée, Vélos classiques et électriques, Accessible aux personnes à mobilité réduite grâce aux Vagabonheurs (sur réservation). .

Boulevard Carnot Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP Balade Rando Vélo Louis Guilloux Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-01 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme