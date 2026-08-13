AGENDA · Saint-Brieuc
Projection « No pasaràn, album souvenir » de Henri-Francois Imbert Villa Rohannec’h Saint-Brieuc
vendredi 11 septembre 2026 · Villa Rohannec'h · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Projection dans le cadre de la résidence d’Annie Zadek (écrivaine) et Andrea Sarto (compositeur) à la Villa Rohannec’h.
Film documentaire |1h 10min
Un jour, lorsqu’il était enfant, le cinéaste avait trouvé chez ses grands-parents une série incomplète de cartes postales photographiées dans le village de sa famille. Ces six cartes montrent les événements qui ont eu lieu dans cette bourgade proche de la frontière espagnole, lorsque les républicains sont arrivés en France, fuyant devant les franquistes à la fin de la guerre civile en 1939.
Vingt ans plus tard, il se lance à la recherche des 23 cartes postales réputées introuvables qui manquent à la collection…
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Samedi du Mercredi de l’Orgue Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc 15 août 2026
- Atelier Abat-Jour avec Pluie et Toiles Boutique Bobine et patine Saint-Brieuc 17 août 2026
- Animation Bibliothèque Buissonnière La Villa Rohannec’h Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 18 août 2026
- Ouverture des salons de la Villa Rohannec’h et Bibliothèque buissonnière Saint-Brieuc 18 août 2026
- Festival Le Mille Parc de la Vallée de Gouédic Saint-Brieuc 20 août 2026