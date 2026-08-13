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Projection « No pasaràn, album souvenir » de Henri-Francois Imbert Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

vendredi 11 septembre 2026 · Villa Rohannec'h · Saint-Brieuc

Projection « No pasaràn, album souvenir » de Henri-Francois Imbert Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:00
Heure de fin
21:00
Lieu
Villa Rohannec'h
Adresse
9 rue de Rohannec'h
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d’Armor
Tarif
gratuit

Projection dans le cadre de la résidence d’Annie Zadek (écrivaine) et Andrea Sarto (compositeur) à la Villa Rohannec’h.

Film documentaire |1h 10min
Un jour, lorsqu’il était enfant, le cinéaste avait trouvé chez ses grands-parents une série incomplète de cartes postales photographiées dans le village de sa famille. Ces six cartes montrent les événements qui ont eu lieu dans cette bourgade proche de la frontière espagnole, lorsque les républicains sont arrivés en France, fuyant devant les franquistes à la fin de la guerre civile en 1939.

Vingt ans plus tard, il se lance à la recherche des 23 cartes postales réputées introuvables qui manquent à la collection…

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