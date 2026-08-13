Informations pratiques

Projection dans le cadre de la résidence d’Annie Zadek (écrivaine) et Andrea Sarto (compositeur) à la Villa Rohannec’h.

Film documentaire |1h 10min

Un jour, lorsqu’il était enfant, le cinéaste avait trouvé chez ses grands-parents une série incomplète de cartes postales photographiées dans le village de sa famille. Ces six cartes montrent les événements qui ont eu lieu dans cette bourgade proche de la frontière espagnole, lorsque les républicains sont arrivés en France, fuyant devant les franquistes à la fin de la guerre civile en 1939.

Vingt ans plus tard, il se lance à la recherche des 23 cartes postales réputées introuvables qui manquent à la collection…