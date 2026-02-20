Festival Le Mille Parc de la Vallée de Gouédic Saint-Brieuc

Festival Le Mille

Parc de la Vallée de Gouédic Chemin de Belle-Isle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

La Vallée de Gouédic & Le Mille est l’endroit où il faudra être ce dernier weekend d’août!

Bien plus qu’un événement, le Mille vous propose de redécouvrir et de réinvestir la vallée de Gouédic pendant 4 jours cette année!

Le programme d’activités est t toujours construit autour de 3 piliers: environnement et écologie, culture et musique, sport et bien-être

Ce sont plus de 40 partenaires qui participent désormais à ce beau projet collectif de faire, ensemble, de la Vallée de Gouédic, l’endroit où il faudra être ce weekend ! .

Parc de la Vallée de Gouédic Chemin de Belle-Isle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Le Mille Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-18 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme