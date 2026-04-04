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Spectacle En-Cas Clown Burlesque Ferme de la Ville Oger Saint-Brieuc

Spectacle En-Cas Clown Burlesque Ferme de la Ville Oger Saint-Brieuc samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Ferme de la Ville Oger

Adresse : 21 Rue des Gallois

Ville : 22000 Saint-Brieuc

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Brieuc

Spectacle En-Cas Clown Burlesque

Ferme de la Ville Oger 21 Rue des Gallois Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Aujourd’hui est une journée très importante pour Les deux mains gauches.
Igor et Bubu sont impatients de vous présenter leur nouvelle recette et vont tout faire pour que vous n’en loupiez pas une miette. Ils se préparent depuis de longs mois pour vous offrir le plus beau des cadeaux culinaires… Et tenter de vous impressionner !
Soyez prévenus… C’est la première fois qu’ils vont cuisiner en public.
C’est beaucoup de pression pour eux…Et gérer leurs émotions, n’est pas vraiment leur fort !

À partir de 5 ans.
Repli en cas de mauvais temps.   .

Ferme de la Ville Oger 21 Rue des Gallois Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 32 91 

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English :

L’événement Spectacle En-Cas Clown Burlesque Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-18 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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