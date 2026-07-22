Informations pratiques

Le Noyer

[JEP] Boucard, le réveil d’un château médiéval

3 Route Jacques Coeur Le Noyer Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nous vous invitons à découvrir, dans ce site verdoyant au sein du Pays-Fort, notre château et sa basse-cour.Familles

Voyagez dans le temps grâce à l’un des plus curieux châteaux du Haut-Berry. A travers les siècles, cette petite forteresse est devenue une magnifique demeure seigneuriale. Par la suite, transmise en quenouille et quelque peu délaissée, elle avait été surnommée la belle endormie par les villageois qui n’avaient qu’une hâte, c’est de la voir renaître. Au cours de la visite, son histoire vous sera contée sous la conduite de ses propriétaires. Nous vous invitons à découvrir, dans ce site verdoyant au sein du Pays-Fort, notre château et sa basse-cour. 0 .

3 Route Jacques Coeur Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 chateaudeboucard@gmail.com

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English :

We invite you to discover our castle and its farmyard in this lush setting in the heart of the Pays-Fort.

L’événement [JEP] Boucard, le réveil d’un château médiéval Le Noyer a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois