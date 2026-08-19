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AGENDA · L'Hôme-Chamondot

JEP Briqueterie des Chauffetières RN 12 L’Hôme-Chamondot

dimanche 20 septembre 2026 · RN 12 · L'Hôme-Chamondot

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
RN 12
Adresse
Les Chauffetières
Ville
61290 L'Hôme-Chamondot
Département
Orne
Tarif

L’Hôme-Chamondot

JEP Briqueterie des Chauffetières

RN 12 Les Chauffetières L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dernière briqueterie artisanale de l’Orne encore en activité, datant de 1760. Lahurent Fontaine est la quatrième génération (de père en fils depuis1890). Visite guidée à 10h, 14h, 16h et 18h sur réservation.   .

RN 12 Les Chauffetières L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 15 42 47 81  deterrreetdefeu@outlook.fr

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English : JEP Briqueterie des Chauffetières

L’événement JEP Briqueterie des Chauffetières L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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