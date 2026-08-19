JEP Briqueterie des Chauffetières RN 12 L’Hôme-Chamondot
dimanche 20 septembre 2026 · RN 12 · L'Hôme-Chamondot
Informations pratiques
L’Hôme-Chamondot
JEP Briqueterie des Chauffetières
RN 12 Les Chauffetières L’Hôme-Chamondot Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dernière briqueterie artisanale de l’Orne encore en activité, datant de 1760. Lahurent Fontaine est la quatrième génération (de père en fils depuis1890). Visite guidée à 10h, 14h, 16h et 18h sur réservation. .
RN 12 Les Chauffetières L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 15 42 47 81 deterrreetdefeu@outlook.fr
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English : JEP Briqueterie des Chauffetières
L’événement JEP Briqueterie des Chauffetières L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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