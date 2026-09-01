JEP Chapelle Saint-Fiacre Grand Rue Roussy-le-Village
samedi 19 septembre 2026 · Grand Rue · Roussy-le-Village
Informations pratiques
Roussy-le-Village
JEP Chapelle Saint-Fiacre
Grand Rue DODENOM Roussy-le-Village Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion idéale de découvrir le patrimoine de proximité et s’intéresser à l’histoire locale.
Cette année laissez vous tenter par la chapelle Saint-Fiacre à Dodenom. Cette petite chapelle à l’architecture sobre et aux dimensions modestes date de 1752 si l’on se réfère à l’inscription du fronton. Les vitraux datent, quant à eux, de 1936. Elle est consacrée à Saint-Fiacre, un moine herboriste du VIIème siècle aujourd’hui saint patron des maraichers et des jardiniers.Tout public
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Grand Rue DODENOM Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr
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English :
The European Heritage Days are the perfect opportunity to discover local heritage and take an interest in local history.
This year, let yourself be tempted by the Saint-Fiacre chapel in Dodenom. This small chapel, with its sober architecture and modest dimensions, dates back to 1752, if the inscription on the pediment is anything to go by. The stained-glass windows date from 1936. It is dedicated to Saint-Fiacre, a 7th-century herbalist monk and patron saint of market gardeners.
L’événement JEP Chapelle Saint-Fiacre Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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