JEP Chapelle Saint-Fiacre Grand Rue Roussy-le-Village

Informations pratiques

Roussy-le-Village

JEP Chapelle Saint-Fiacre

Grand Rue DODENOM Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion idéale de découvrir le patrimoine de proximité et s’intéresser à l’histoire locale.

Cette année laissez vous tenter par la chapelle Saint-Fiacre à Dodenom. Cette petite chapelle à l’architecture sobre et aux dimensions modestes date de 1752 si l’on se réfère à l’inscription du fronton. Les vitraux datent, quant à eux, de 1936. Elle est consacrée à Saint-Fiacre, un moine herboriste du VIIème siècle aujourd’hui saint patron des maraichers et des jardiniers.Tout public

0 .

Grand Rue DODENOM Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The European Heritage Days are the perfect opportunity to discover local heritage and take an interest in local history.

This year, let yourself be tempted by the Saint-Fiacre chapel in Dodenom. This small chapel, with its sober architecture and modest dimensions, dates back to 1752, if the inscription on the pediment is anything to go by. The stained-glass windows date from 1936. It is dedicated to Saint-Fiacre, a 7th-century herbalist monk and patron saint of market gardeners.

L’événement JEP Chapelle Saint-Fiacre Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS