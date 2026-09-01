Informations pratiques

Roussy-le-Village

JEP Maison Forte de Roussy-le-Village

20 Rue neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La maison forte de la Ligne Maginot est étonnant bâtiment militaire, construit en 1934, l’un des derniers exemplaires en Moselle.

Édifice d’alerte intégré à la Ligne Maginot, ce blockhaus était occupé par des gardes frontaliers afin de ralentir toute intrusion et de permettre la mise en œuvre du système de défense. Plongez au cœur de l’histoire dans ce lieu hors du temps, entièrement restauré et remis en valeur.Tout public

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20 Rue neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est expo-mf-roussy@orange.fr

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English :

The Maginot Line fort is a remarkable military structure, built in 1934, and one of the last of its kind in the Moselle department.

As an early warning structure integrated into the Maginot Line, this blockhouse was manned by border guards to slow down any intrusions and allow the defense system to be activated. Step back in time at this timeless site, which has been fully restored and revitalized.

L’événement JEP Maison Forte de Roussy-le-Village Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS