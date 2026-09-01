JEP Église Saint-Denis Roussy-le-Village
samedi 19 septembre 2026 · Roussy-le-Village
Informations pratiques
Roussy-le-Village
JEP Église Saint-Denis
Place de l’Église Roussy-le-Village Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’église Saint-Denis ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine ! Construite en 1956 dans un style très contemporain en béton, pierre de taille et pierre de calcaire, elle incarne ce besoin de reconstruction d’après-guerre, nécessaire aux villages et à la région.
À l’intérieur elle abrite un autel, 6 statues du XVIIème siècle, une crypte et des vitraux du XXème siècle. À l’extérieur, vous pourrez observer une sculpture contemporaine représentant le Christ en majesté et le Tétramorphe. Sa tour de 33 mètres de haut vous donnera le vertige !
Prenez également le temps d’explorer le petit Jardin du Souvenir derrière l’église et d’y découvrir de surprenantes pierres tombales dont celle d’un certain Louis Masson Salmchâteau assassiné en 1809.Tout public
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Place de l’Église Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr
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English :
Saint-Denis Church opens its doors for the European Heritage Days! Built in 1956 in a very contemporary style of concrete, ashlar and limestone, it embodies the post-war reconstruction needed by the villages and the region.
Inside, the church features an altar, 6 17th-century statues, a crypt and 20th-century stained-glass windows. Outside, you’ll find a contemporary sculpture of Christ in Majesty and the Tetramorph. Its 33-meter-high tower will make you dizzy!
Take time to explore the Jardin du Souvenir behind the church and discover some surprising tombstones, including that of a certain Louis Masson Salmchâteau, murdered in 1809.
L’événement JEP Église Saint-Denis Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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