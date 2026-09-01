JEP Chapelle Saint-Hippolyte Rue Saint-Hippolute Basse-Rentgen
samedi 19 septembre 2026 · Rue Saint-Hippolute · Basse-Rentgen
Informations pratiques
Basse-Rentgen
JEP Chapelle Saint-Hippolyte
Rue Saint-Hippolute Chapelle Saint-Hippolyte Basse-Rentgen Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La chapelle vous ouvre ses portes !
Érigée en 1480, la chapelle a failli disparaître à la Révolution française, les autorités révolutionnaires ayant imposé la destruction de tous les signes religieux du département. La chapelle abrite un curieux Saint Hippolyte à cheval en bois du XVIIIe siècle, qui est exposé chaque année au mois d’août, lors de la célébration de bénédiction des chevaux.Tout public
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Rue Saint-Hippolute Chapelle Saint-Hippolyte Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 40 51 mairie.basserentgen@wanadoo.fr
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English :
The chapel welcomes you!
Built in 1480, the chapel nearly disappeared during the French Revolution, as the revolutionary authorities ordered the destruction of all religious symbols in the department. The chapel houses a curious 18th-century wooden statue of Saint Hippolytus on horseback, which is displayedevery year in August during the celebration of the blessing of the horses.
L’événement JEP Chapelle Saint-Hippolyte Basse-Rentgen a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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