JEP Chapelle Saint-Hippolyte Rue Saint-Hippolute Basse-Rentgen

Informations pratiques

Basse-Rentgen

JEP Chapelle Saint-Hippolyte

Rue Saint-Hippolute Chapelle Saint-Hippolyte Basse-Rentgen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La chapelle vous ouvre ses portes !

Érigée en 1480, la chapelle a failli disparaître à la Révolution française, les autorités révolutionnaires ayant imposé la destruction de tous les signes religieux du département. La chapelle abrite un curieux Saint Hippolyte à cheval en bois du XVIIIe siècle, qui est exposé chaque année au mois d’août, lors de la célébration de bénédiction des chevaux.Tout public

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Rue Saint-Hippolute Chapelle Saint-Hippolyte Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 40 51 mairie.basserentgen@wanadoo.fr

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English :

The chapel welcomes you!

Built in 1480, the chapel nearly disappeared during the French Revolution, as the revolutionary authorities ordered the destruction of all religious symbols in the department. The chapel houses a curious 18th-century wooden statue of Saint Hippolytus on horseback, which is displayedevery year in August during the celebration of the blessing of the horses.

L’événement JEP Chapelle Saint-Hippolyte Basse-Rentgen a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS