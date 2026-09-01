JEP Eglise Saints-Pierre-et-Paul Rue de l’Eglise Basse-Rentgen
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Eglise · Basse-Rentgen
Informations pratiques
Basse-Rentgen
JEP Eglise Saints-Pierre-et-Paul
Rue de l’Eglise Eglise Saints-Pierre-et-Paul Basse-Rentgen Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez un orgue lorrain !
L’église Saints-Pierre-et-Paul à Basse-Rentgen date du XVIIIème siècle, et a été restaurée en 1827. L’édifice abrite un orgue bien conservé de Dalstein&Haerpfer, manufacture d’orgues lorraine, datant de 1895.Tout public
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Rue de l’Eglise Eglise Saints-Pierre-et-Paul Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 40 51 mairie.basserentgen@wanadoo.fr
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English :
Discover a Lorraine organ!
The Church of Saints Peter and Paul in Basse-Rentgen dates from the 18th century and was restored in 1827. The building houses a well-preserved organ by Dalstein & Haerpfer, a Lorraine organ builder, dating from 1895.
L’événement JEP Eglise Saints-Pierre-et-Paul Basse-Rentgen a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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