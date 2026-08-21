JeP – Château de La Verrière, Château de La Verrière, La Verrière

Informations pratiques

JeP – Château de La Verrière Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Château de La Verrière Yvelines

Durée : 1 h 20 • Tout public – Réservation indispensable (places limitées) – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Bâti à partir du XVIe siècle, le château a connu une histoire mouvementée et de nombreux propriétaires jusqu’à son rachat, dans les années 1950, par la MGEN (Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale) pour y installer un centre psychiatrique innovant sous l’égide de Marcel Rivière, instituteur.

Une visite guidée exceptionnelle pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce château, de son embellissement au Grand Siècle avec ses jardins à la française classés aux Monuments historiques, à sa chapelle dans le style des Ateliers d’Art Sacré en passant par ses salons restitués par un riche américain et sa jolie salle de bain toute de marbre et de miroirs.

En partenariat entre le Musée de SQY et la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale

Château de La Verrière Avenue de Montfort, La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4151 »}]

Une visite guidée exceptionnelle pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce château, de son embellissement au Grand Siècle avec ses jardins à la française classés aux Monuments historiques.

@Musée de la ville/ JCB