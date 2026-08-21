KARAOKING #5, Le Scarabée, La Verrière

Informations pratiques

KARAOKING #5 Vendredi 21 mai 2027, 19h00 Le Scarabée Yvelines

Tarif unique : 15€ / enfant -12 ans : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T19:00:00+02:00 – 2027-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2027-05-21T19:00:00+02:00 – 2027-05-21T20:00:00+02:00

Montez sur scène et devenez la star d’un soir !

Envie de vivre une expérience unique ? KARAOKING vous offre l’opportunité de chanter vos titres préférés accompagné par un groupe de musiciens professionnels en live. Encadré par deux animatrices, vous avez la possibilité de choisir parmi un répertoire de 120 chansons pour vous produire au sein d’une ambiance scénique immersive !

Sous les projecteurs, avec les paroles qui défilent et un public prêt à vous encourager, plongez dans l’ambiance d’un vrai concert où vous êtes la Queen ou le King !

Les textes qui défilent, le clavier à droite, le guitariste à gauche, le batteur derrière, les lumières, la scène,… et un public en délire !

Une expérience inoubliable pour tous ceux qui s’y essayent !

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4101 »}]

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