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MDP, Le Scarabée, La Verrière

vendredi 28 mai 2027 · Le Scarabée · La Verrière

MDP, Le Scarabée, La Verrière

Informations pratiques

Début
vendredi 28 mai 2027
Fin
vendredi 28 mai 2027
Lieu
Le Scarabée
Adresse
7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière
Ville
78320 La Verrière
Département
Yvelines
Tarif
Tarif B

MDP Vendredi 28 mai 2027, 20h30 Le Scarabée Yvelines

Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-28T20:30:00+02:00 – 2027-05-28T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-28T20:30:00+02:00 – 2027-05-28T21:30:00+02:00

Ils ne sont pas nés dans un studio. Ils sont nés sur le bitume.

Une scène ouverte. Un “bœuf” improvisé. Des moteurs encore chauds dehors. Et là… l’étincelle. Ce ne sont pas juste des musiciens. Ce sont des Bikers, tous en Harley. Des Mamys & Papys qui ont troqué la tisane contre le Jack et les amplis à lampes. Et quand ils montent sur scène … ça sent l’essence, le cuir et la poudre.

Ils reprennent les légendes : Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Status Quo, ZZ Top, Clapton, The Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, Trust, Téléphone, Johnny, Niagara, Shaka Ponk, Metallica, Stray Cats … du rock Français, Américain, Anglais et du Rockabilly. Du rock qui transpire. Du rock qui cogne. Du rock qui roule. Sur scène ? Explosif, Brut, Sans filtre. On the road ? le même Esprit, le même Feu, la même Meute. MDP arrive. Préparez vos oreilles. Cachez vos décibels. Le bitume va vibrer.

Distribution :
Véronique BERDELLOU : Basse Electrique
Brigitte FUMEL : Chant
Jean-Christophe DENIS : Guitare et Chant
Ivan DENIS : Batterie
Patrick MILLET : Contrebasse
Yves BERDELLOU : Guitare

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4106 »}]
ASSOCIATION DREAM VALLEE DE CHEVREUSE

Crédit photo : MDP

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