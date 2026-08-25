JEP Collège Anne de Beaujeu Collège Anne de Beaujeu Moulins

Informations pratiques

Moulins

JEP Collège Anne de Beaujeu

Collège Anne de Beaujeu 26 rue du 8 Mai Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Du collège Anne de Beaujeu au lycée de jeunes filles de Moulins

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Collège Anne de Beaujeu 26 rue du 8 Mai Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 83 83 francois.latta@orange.fr

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English :

From Anne de Beaujeu Middle School to the Girls’ High School in Moulins

L’événement JEP Collège Anne de Beaujeu Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région