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AGENDA · Moulins

JEP Collège Anne de Beaujeu Collège Anne de Beaujeu Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Collège Anne de Beaujeu · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Collège Anne de Beaujeu
Adresse
26 rue du 8 Mai
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

JEP Collège Anne de Beaujeu

Collège Anne de Beaujeu 26 rue du 8 Mai Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Du collège Anne de Beaujeu au lycée de jeunes filles de Moulins
  .

Collège Anne de Beaujeu 26 rue du 8 Mai Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 83 83  francois.latta@orange.fr

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English :

From Anne de Beaujeu Middle School to the Girls’ High School in Moulins

L’événement JEP Collège Anne de Beaujeu Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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