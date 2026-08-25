JEP Collège Anne de Beaujeu Collège Anne de Beaujeu Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Collège Anne de Beaujeu · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP Collège Anne de Beaujeu
Collège Anne de Beaujeu 26 rue du 8 Mai Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Du collège Anne de Beaujeu au lycée de jeunes filles de Moulins
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Collège Anne de Beaujeu 26 rue du 8 Mai Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 83 83 francois.latta@orange.fr
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English :
From Anne de Beaujeu Middle School to the Girls’ High School in Moulins
L’événement JEP Collège Anne de Beaujeu Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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