Cabaret Bucolique Les mardis du CNCS Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Informations pratiques

Moulins

Cabaret Bucolique Les mardis du CNCS

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:30:00

fin : 2026-08-25 00:00:00

Date(s) :

2026-08-25

À l’occasion de ses 20 ans, le Centre national du costume et de la scène célèbre l’événement avec éclat en invitant une troupe de créatures fantastiques, déjà rencontrées lors de l’exposition consacrée aux costumes de cabaret.

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Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

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English :

To mark its 20th anniversary, the Centre national du costume et de la scène is celebrating with a bang by inviting a troupe of fantastic creatures, already encountered in the exhibition devoted to cabaret costumes.

L’événement Cabaret Bucolique Les mardis du CNCS Moulins a été mis à jour le 2026-08-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région