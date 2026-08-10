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AGENDA · Moulins

Cabaret Bucolique Les mardis du CNCS Quartier Villars Route de Montilly Moulins

mardi 25 août 2026 · Quartier Villars Route de Montilly · Moulins

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Quartier Villars Route de Montilly
Adresse
Centre national du costume et de la scène
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Cabaret Bucolique Les mardis du CNCS

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:30:00
fin : 2026-08-25 00:00:00

Date(s) :
2026-08-25

À l’occasion de ses 20 ans, le Centre national du costume et de la scène célèbre l’événement avec éclat en invitant une troupe de créatures fantastiques, déjà rencontrées lors de l’exposition consacrée aux costumes de cabaret.
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Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20  accueil@cncs.fr

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English :

To mark its 20th anniversary, the Centre national du costume et de la scène is celebrating with a bang by inviting a troupe of fantastic creatures, already encountered in the exhibition devoted to cabaret costumes.

L’événement Cabaret Bucolique Les mardis du CNCS Moulins a été mis à jour le 2026-08-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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