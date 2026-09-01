JEP | Conférence Dernières nouvelles des dinosaures charentais par Jean-François Tournepiche médiathèque de Jarnac Jarnac
samedi 19 septembre 2026 · médiathèque de Jarnac · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
JEP | Conférence Dernières nouvelles des dinosaures charentais par Jean-François Tournepiche
médiathèque de Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Après plus d’un quart de siècle de recherches, les dinosaures charentais sont devenus une véritable spécificité, contribuant au renom de la région.
Cette conférence propose une synthèse des recherches menées sur le site.
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médiathèque de Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
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English :
After more than a quarter-century of research, the dinosaurs of Charente have become a true hallmark of the region, contributing to its reputation.
This lecture provides an overview of the research conducted at the site.
L’événement JEP | Conférence Dernières nouvelles des dinosaures charentais par Jean-François Tournepiche Jarnac a été mis à jour le 2026-08-06 par Destination Cognac
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