JEP | Conférence Jarnac, Histoire et Patrimoines à la médiathèque médiathèque de Jarnac Jarnac

Informations pratiques

Jarnac

JEP | Conférence Jarnac, Histoire et Patrimoines à la médiathèque

médiathèque de Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Jarnac possède une histoire riche et des patrimoines variés, parfois méconnus ou menacés. Pour les étudier, les faire connaître, les valoriser et contribuer à leur protection, une nouvelle association voit le jour Jarnac, Histoire et Patrimoines .

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médiathèque de Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English : JEP | “Jarnac, History and Heritage” Lecture at the Media Library

Jarnac has a rich history and a diverse cultural heritage, some of which is little known or under threat. To study, raise awareness of, and promote these aspects of its heritage, and to help protect them, a new association has been founded: “Jarnac, History and Heritage.”

L’événement JEP | Conférence Jarnac, Histoire et Patrimoines à la médiathèque Jarnac a été mis à jour le 2026-08-06 par Destination Cognac