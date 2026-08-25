JEP Découverte de la banque de France Banque de France Moulins

Informations pratiques

Moulins

JEP Découverte de la banque de France

Banque de France 2 avenue Théodore de Banville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite architecturale. Présentation des missions de la Banque de France, notamment avec un atelier sur les billets, l’éducation financière, et des échanges sur nos activités. 8 personnes maximum à chaque visite.

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Banque de France 2 avenue Théodore de Banville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 3414

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English :

Architectural tour. Presentation of the Banque de France’s missions, including a workshop on banknotes, financial education, and discussions about our activities. Maximum of 8 people per tour.

L’événement JEP Découverte de la banque de France Moulins a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région