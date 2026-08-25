JEP Découverte de la banque de France Banque de France Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP Découverte de la banque de France
Banque de France 2 avenue Théodore de Banville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite architecturale. Présentation des missions de la Banque de France, notamment avec un atelier sur les billets, l’éducation financière, et des échanges sur nos activités. 8 personnes maximum à chaque visite.
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Banque de France 2 avenue Théodore de Banville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 3414
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English :
Architectural tour. Presentation of the Banque de France’s missions, including a workshop on banknotes, financial education, and discussions about our activities. Maximum of 8 people per tour.
L’événement JEP Découverte de la banque de France Moulins a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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