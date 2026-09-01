JEP découverte d’une grange ovalaire Payzac
dimanche 20 septembre 2026 · Payzac
Informations pratiques
Payzac
JEP découverte d’une grange ovalaire
66 Impasse des Forgerons La Roche Picout Payzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez une grange ovalaire, patrimoine rural protégé, Monument historique.
Quiz pour les enfants sur les objets de la ferme.
Une exposition documentaire présente les granges ovalaires du Périgord-Limousin, complétée par une vidéo thématique.
Pot amical en fin de visite.
Grange dite ovale , très spécifique au Périgord-Limousin, jadis couverte de chaume. Remarquable par sa charpente en chapiteau qui structure le bâtiment, ses murs ne sont pas porteurs. Datée du milieu du XVIIIe siècle, c’est l’une des très rares granges subsistantes parmi les centaines répertoriées sur le cadastre napoléonien de 1820. Monument historique.
Il s’agit de visites personnalisées, avec un quiz pour les enfants consacré aux outils rustiques conservés dans la grange.
Une exposition documentaire présente les granges ovalaires du Périgord-Limousin, complétée par une vidéo thématique.
La visite se termine autour d’un pot amical avec les visiteurs. .
66 Impasse des Forgerons La Roche Picout Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 14 62 67
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English : JEP découverte d’une grange ovalaire
Discover an oval barn, a protected rural heritage site.
Quiz for children on farm objects.
A documentary exhibition presents the oval barns of Périgord-Limousin, complemented by a thematic video.
Drinks at the end of the visit.
L’événement JEP découverte d’une grange ovalaire Payzac a été mis à jour le 2026-08-27 par Isle-Auvézère
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