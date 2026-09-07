Visite libre du moulin du Pont Lasveyras, Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras, Payzac

Informations pratiques

Visite libre du moulin du Pont Lasveyras 19 et 20 septembre Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre du Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras.

Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras Pont Lasveyras, 19230 Beyssenac Payzac 19230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 55 73 31 77 http://www.beyssenac.com C’est entre Beyssenac et Payzac, à la limite de la Corrèze et de la Dordogne, qu’un groupe de résistants trouva refuge. Le 16 février 1944, le moulin fut encerclé par les troupes allemandes et après s’être rendus 34 maquisards furent sommairement exécutés sur place. Trois échappèrent au massacre, douze furent déportés et 5 ne revinrent jamais des camps de concentration.

Le moulin accueille aujourd’hui une exposition réalisée en hommage aux 49 victimes.

Visite libre du Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras.

©Commune de BEYSSENAC