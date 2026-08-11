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JEP | Dernières nouvelles des dinosaures d’Angeac-Charente, par JF Tournepiche. Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de l'Orangerie · Jarnac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque de l'Orangerie
Adresse
7 quai de l'Orangerie
Ville
16200 Jarnac
Département
Charente
Tarif

Jarnac

JEP | Dernières nouvelles des dinosaures d’Angeac-Charente, par JF Tournepiche.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Après plus d’un quart de siècles de recherches, les dinosaures charentais sont devenus une spécificité qui contribue au renom de cette région.
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29  mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

After more than a quarter of a century of research, the Charente dinosaurs have become a unique feature that contributes to the region’s reputation.

L’événement JEP | Dernières nouvelles des dinosaures d’Angeac-Charente, par JF Tournepiche. Jarnac a été mis à jour le 2026-08-11 par Destination Cognac

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