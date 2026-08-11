JEP | Dernières nouvelles des dinosaures d’Angeac-Charente, par JF Tournepiche. Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de l'Orangerie · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
JEP | Dernières nouvelles des dinosaures d’Angeac-Charente, par JF Tournepiche.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Après plus d’un quart de siècles de recherches, les dinosaures charentais sont devenus une spécificité qui contribue au renom de cette région.
.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After more than a quarter of a century of research, the Charente dinosaurs have become a unique feature that contributes to the region’s reputation.
L’événement JEP | Dernières nouvelles des dinosaures d’Angeac-Charente, par JF Tournepiche. Jarnac a été mis à jour le 2026-08-11 par Destination Cognac
À voir aussi à Jarnac (Charente)
- Balade contée | Jarnac de places en ruelles histoire de la cité des Chabot | Par Sandrine Richard Place du Château Jarnac 17 août 2026
- Festival de concerts | Festi Classique Jarnac 29 août 2026
- Concert | Dimitri Papadopoulos Festi Classique Maison Louis Royer Jarnac 4 septembre 2026
- Forum des associations Jarnac Auditorium Salle des fêtes Jarnac 5 septembre 2026
- Concert | Math&As duo Festi Classique Maison Hine Thomas Hine & Co Jarnac 11 septembre 2026