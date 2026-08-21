Informations pratiques

Saint-Brieuc

JEP Des moulins sur le Gouet à la Tour de Cesson Balade en bus avec haltes –

Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité et des Journées du patrimoine, voyagez au cœur de l’histoire locale!

Baie d’Armor Transport, en partenariat avec l’association HistoTUB vous transporte dans les couloirs du temps à bord d’un bus vintage !

3 heures d’un parcours patrimonial qui vous emmènera à la découverte des moulins Maréchal et Rouxel le long du Gouet jusqu’au domaine de la Tour de Cesson sur les hauteurs du port du Légué. Une belle opportunité de découvrir nos trésors locaux tout en expérimentant une mobilité plus durable sans contrainte de stationnement.

Départ 14h30 arrêt Les Champs Saint-Brieuc

Deuxième arrêt 14h35 arrêt la Gare Saint-Brieuc

Au programme de ce parcours patrimonial

Les moulins Maréchal et Rouxel et leurs jardins se découvrent en visites guidées (45 minutes chacun).

La visite guidée du domaine de la tour de Cesson (1h environ) est la dernière étape de votre voyage dans le temps.

Retour prévu dans le centre-ville de Saint-Brieuc pour 17h30

Nombre limité de places à bord du bus.

Réservations obligatoires

A savoir nos amis les animaux ne sont pas admis à bord des navettes ni sur les sites de visite. De plus, pour des raisons de sécurité, les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte tout au long du trajet et des visites.

Attention en raison de la configuration technique des véhicules et des accès à certains sites, ce circuit n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) ni aux poussettes. .

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 20 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP Des moulins sur le Gouet à la Tour de Cesson Balade en bus avec haltes – Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-08-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme