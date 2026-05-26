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JEP Eglise de Monceaux-au-Perche MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages

JEP Eglise de Monceaux-au-Perche MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages samedi 19 septembre 2026.

Lieu : MONCEAUX AU PERCHE

Adresse : Le bourg

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : lundi 21 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Longny les Villages

JEP Eglise de Monceaux-au-Perche

MONCEAUX AU PERCHE Le bourg Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-21 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées du patrimoine l’église Saint Jean Baptiste vous ouvre ses portes pour une visite libre.
Portail roman, beau retable en pierre du XVIIe s et fonds baptismaux du XIIe s.   .

MONCEAUX AU PERCHE Le bourg Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 67 88 

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English : JEP Eglise de Monceaux-au-Perche

L’événement JEP Eglise de Monceaux-au-Perche Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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