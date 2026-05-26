JEP Eglise de Monceaux-au-Perche MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages
JEP Eglise de Monceaux-au-Perche MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages samedi 19 septembre 2026.
Longny les Villages
JEP Eglise de Monceaux-au-Perche
MONCEAUX AU PERCHE Le bourg Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-21 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du patrimoine l’église Saint Jean Baptiste vous ouvre ses portes pour une visite libre.
Portail roman, beau retable en pierre du XVIIe s et fonds baptismaux du XIIe s. .
MONCEAUX AU PERCHE Le bourg Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 67 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP Eglise de Monceaux-au-Perche
L’événement JEP Eglise de Monceaux-au-Perche Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Longny les Villages (Orne)
- Concert à l’église Saint-Martin de Longny-au-Perche LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 30 mai 2026
- Concert à l’unisson LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 31 mai 2026
- Visite libre du chêne de la Meslière, Haras de La Meslière, Longny les Villages 6 juin 2026
- Rendez vous aux jardins à Rainville Moulin de Rainville Longny les Villages 7 juin 2026
- Visite guidée des jardins du moulin, Les jardins du moulin de Rainville, Longny les Villages 7 juin 2026